Loret de Mola acusa persecución de gobierno de AMLO y él arremete

El periodista Carlos Loret de Mola acusó al gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de persecución luego de que revelara que es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), junto a su esposa Berenice Coronado, y el también periodista, Víctor Trujillo.

Tanto en su columna que se publica en El Universal, como en su diario LatinUS, Loret de Mola fue claro en decir que AMLO fue quien ordenó a Pablo Gómez, titular de la UIF, que comenzará con esta investigación.

“No tengo movimientos financieros extraños. Desde el inicio del sexenio este gobierno me ha revisado hasta de cabeza. ¿Usted cree que si hubieran encontrado algo, no lo hubieran publicado ya para usarlo en mi contra?”.

Fue lo que dijo el periodista luego de que el mandatario negara que estaba detrás de esta investigación, y justificara el actuar de la dependencia de la SHCP, diciendo que suelen investigar movimientos extraños.

Loret siguió diciendo que estos ataques contra él y sus cercanos se deben única y exclusivamente a que han publicado reportajes donde muestran la red de tráfico de influencias que lideran los hijos de López Obrador.

No tengo movimientos financieros extraños. Desde el inicio del sexenio el gobierno me ha revisado hasta de cabeza. ¿Usted cree que si hubieran encontrado algo, no lo hubieran publicado ya para usarlo en mi contra? Mi columna en ⁦@El_Universal_Mx⁩ https://t.co/YS9tSSjqFi — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) June 25, 2024

“Si en Latinus no hubiéramos publicado los videos de sus hermanos y su secretario particular jugueteando con dinero en efectivo, la mansión de su hijo José Ramón en Houston y las grabaciones telefónicas que exhibieron la red de tráfico de influencias de sus hijos Andy y Bobby, esto no estaría pasando. Es una venganza. Una venganza que tiene una estrategia muy clara: ir subiendo paulatinamente el nivel de acoso. Escala un peldaño, espera a que eso se normalice, y escala otro”, sentenció.

Gobierno de AMLO arremete contra Loret de Mola; dicen hay libertad de expresión

En la mañanera de este 26 de abril, Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección “Quién es quién en las mentiras”, aseguró que es falso que el gobierno de AMLO esté “persiguiendo” al periodista, aunque en repetidas ocasiones lo nombre y afirma que es el mejor pagado de México.

“Primero aclarar que ya no existe la censura oficial y los periodistas y los medios de comunicación hacen pleno uso de su derecho a informar y ejercer sin cortapisas la libertad de expresión, incluido Loret y sus amigos”, expresó Vilchis.

Es falso que exista censura y que se persiga desde el gobierno a Latinus y Carlos Loret de Mola. pic.twitter.com/XWG0xvZPEk — Ana Elizabeth García Vilchis (@_LizVilchis) June 26, 2024

Frente al presidente de México, la funcionaria reiteró que hay libertad de expresión para todos los medios de comunicación: “nadie será callado en este gobierno. Todos… todas las libertades para todas las personas”.