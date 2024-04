Los Cabos recibe premios TripAdvisor

El Tianguis Turístico en Acapulco fue el escenario donde Los Cabos se destacó al recibir reconocimientos en los “Choice Awards Best of the Best” de TripAdvisor. Sus playas El Médano y Chileno fueron honradas como algunas de las mejores del mundo, según las opiniones de los viajeros en la plataforma. Este reconocimiento también se extendió a La Paz, que recibió elogios por la playa Balandra. Dichos premios destacan la belleza natural y el atractivo turístico de la región.

Además de los reconocimientos, durante el Tianguis Turístico se anunció la apertura de seis nuevos hoteles de lujo en Los Cabos para finales de 2024 y principios de 2025.

Esta expansión en la oferta hotelera demuestra la confianza y el interés continuo en la región como destino turístico de primer nivel. Además, se informó sobre una nueva conexión directa desde el Aeropuerto Internacional de Los Cabos operada por Viva Aerobús, lo que facilitará aún más el acceso al destino.

Estas noticias subrayan el compromiso de Los Cabos con la excelencia en las experiencias turísticas. Con reconocimientos internacionales y mejoras continuas en la infraestructura y los servicios, la región se consolida como un destino de clase mundial que promete satisfacer las expectativas de los visitantes más exigentes.

GC