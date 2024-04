Mamá de Ana Bárbara acusa de violenta a pareja de su hija; “hay muchas evidencias”, asevera

La mamá de Ana Bárbara, María de Lourdes Motta, aseveró en una carta que la pareja de la cantante, Ángel Muñoz, es violenta y mentirosa. En consecuencia, la señora teme por la seguridad de su hija.

Cabe recordar que la relación sentimental ha estado rodeada de polémica en los últimos meses, desde que los hijos de la intérprete de “Loca”, sus hijastros, padre, madre y hermano, señalaron que el comportamiento del hombre no es mejor.

La familia de Ana Bárbara asegura que Ángel Muñoz los ha maltratado y humillado. No obstante, la famosa ha asegurado que su pareja es un buen hombre.

En el comunicado, Lourdes Motta informó que ha sido testigo de prima mano del maltrato que han sufrido sus nietos por parte del hombre. Inlcuso, expuso que en una ocasión, al defenderlos de él, fue sacada violentamente de la casa de su hija. Desde entonces están distanciadas.

“Hay muchas evidencias que respaldan los maltratados, fui expulsada violentamente de la casa de mi hija por defender a mis nietos, desde entonces ha habido un distanciamiento muy doloroso entre mi hija y yo”. María de Lourdes Motta.

Por otra parte, aseveró que Ángel encabeza una campaña difamatoria en contra de su otro hijo, Francisco Ugalde, quien denunció los maltratos contra los hijos de la cantante y por reclamar la coautoría de las canciones.

De esta forma señaló que no busca dañar la relación de su hija, pero que no puede “tapar el sol con un dedo”. Ante ello, busca que su hija rectifique de su actuar por sus hijos.

“Las acciones de mi hija son irreconocibles sólo deseo sinceramente que tenga la voluntad de rectificar con sus hijos a tiempo, ellos son lo más importante, y quienes han sido maltratados y humillados por este sujeto que está desesperado por silenciar la verdad”.

Historial delictivo

En la carta, la señora afirmó que Ángel Muñoz tiene un historial delictivo y de manipulación, ya que en 2018 estuvo en la cárcel.

Igualmente, comentó que cuando llegó a la vida de su hija le ocultó que era un hombre casado y que vivía con su esposa, mentira que Ana Bárbara le perdonó.

Anna Bárbara reacciona a la carta

En un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Ana Bárbara respondió a los cuestionamientos sobre los problemas familiares.

Expuso que ella no puede responder por nadie, ni por su madre, ni por un hijo. “Si sí mandó, si no mandó, yo no fui la que mando (el comunicado), pregúntenme por cosas que yo haga.

