Falta de mantenimiento urbano limita movilidad de personas con discapacidad

Los vecinos de la colonia Zacatal en San José del Cabo han señalado las malas condiciones en las que se encuentran las rampas azules destinadas para personas con discapacidad a través de denuncias ciudadanas enviadas a CPS Noticias en el número telefónico 624 108 1873. Según los vecinos, la falta de mantenimiento en las mismas ha ocasionado que dejen de ser funcionales. El equipo informativo de CPS Noticias y Tribuna de México se trasladó al lugar referido para verificar la situación. Se pudo observar a través de las cámaras de este medio informativo la nula atención y la poca funcionalidad de las zonas azules designadas.

La falta de mantenimiento ha generado que las rampas azules se oculten entre la arena, postes de madera y costales de escombros, lo que ha generado que la movilidad por la zona no sea adecuada, no solo para las personas con discapacidad, sino también para niños y adultos mayores que deben caminar sobre la vialidad al no contar con banquetas en condiciones óptimas.

En Baja California Sur habitan más de 50,370 personas con discapacidad, lo que representa un 6% de la población total existente. De los cuales, el 56.5% son mujeres y el 43.5% son hombres. Asimismo, se estima que más de 23,900 hogares son dirigidos por personas con discapacidad, es decir, el 9% de las viviendas en Baja California Sur.

El Plan de Gobierno Municipal de la XIV administración de Los Cabos planteó como acciones a implementar durante los tres años de gobierno la ampliación de oportunidades, la atención especializada, la accesibilidad en espacios públicos y la movilidad de las personas con discapacidad.

Sin embargo, hasta el momento no se han brindado mejoras para la movilidad de personas con discapacidad. Esmeralda Guadalupe Ceseña Coria, extitular del Instituto Municipal Para el Desarrollo de Personas con Discapacidad (IMDIS), mencionó que se estaría realizando un estudio de las calles del municipio en conjunto con la dirección de Obras Públicas para conocer el estado de las banquetas y rampas azules. No obstante, con su reciente destitución, queda por conocer el estado en el que se quedó el estudio en relación a las rampas y la movilidad de las personas, y saber qué puede realizar el IMDIS y el Ayuntamiento de Los Cabos para garantizar la movilidad de este sector de la sociedad.