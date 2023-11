Manuel Cota se registra como precandidato a la alcaldía de La Paz

La Paz. – Manuel Cota Cárdenas acudió este domingo al comité estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para registrarse como aspirante a presidente municipal en las próximas elecciones electorales 2024.

“Siempre hemos construido contra corriente. Nunca nos hemos rajado. Aprendí desde joven que en política trasciende aquel que construye con el pueblo. Aprendí que la política es una herramienta para que a todos nos vaya bien, no para que a algunos les vaya bien. Esos y esas que de este movimiento le agarraron mucho amor al dinero y al poder, les recuerdo lo que dice el presidente: ‘No fue en vano la lucha histórica de este país. No fue en vano el sufragio efectivo y no reelección”, declaró.

Decenas de personas lo acompañaron a las afueras del comité; entre ellos, Alfredo Porras Dominguez, diputado federal por Morena, quien hizo público su apoyo al precandidato y a su futuro político.

“Le tienen miedo que de ahí brinque a ser gobernador. Desde hoy ante el pueblo de Baja California Sur hago este compromiso, voy al Senado con su apoyo, con su ayuda por la del equipo pero no interferiré para nada. Oigan bien lo que estoy diciendo: ‘Voy a apoyar a Manuel a la presidencia y lo voy a apoyar a lo que sigue”.

El exgobernador de Baja California Sur y titular de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), Leonel Cota Montaño, también mostró su apoyo a su hijo durante el registro.

“Cuando Manuel me dijo ‘Voy a participar para el cargo de coordinador del municipio de La Paz’, le dije ‘Cuenta conmigo, pero si el pueblo te apoya vas a ser un gran político. No llegues por conducto de las decisiones burocráticas de arriba’. Con la actitud de poder justamente construir un proyecto que va a tener raíces muy profundas en La Paz por eso me da gusto estar aquí con él”.

Finalmente, Manuel Cota agradeció la asistencia de los presentes. Aseguró que con su apoyo logrará ser candidato a la presidencia municipal.

“Venimos terminando este evento simbólico pero bastante importante para la construcción de esta intención de encabezar la coordinación de la defensa de los comités en el municipio de La Paz, agradecidos con la respuesta, agradecidos con él ambiente excelente que hubo y motivado para apretarlo el paso mañana”.

Cabe recordar que la candidatura para presidente municipal se determinará a través de una encuesta para las elecciones del 2024 por el partido Morena.

AT