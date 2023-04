Matthew McConaughey y Woody Harrelson podrían ser hermanos… ¿No podía saberse?

Los protagonistas de la exitosa serie de TV “True Detective”, Matthew McConaughey y Woody Harrelson, han sido amigos fuera de la pantalla durante muchos años. Han tenido lo que se conoce como un “bromance”, o romance de hermanos.

Ahora, en un giro inesperado digno del mejor guion de Hollywood, McConaughey ha revelado que él y su mejor amigo podrían ser realmente hermanos de sangre.

En el podcast Talk Off Camera, McConaughey habló de Harrelson,

Ya sabes, dónde empiezo yo y dónde acaba él, y dónde empieza él y acabo yo, siempre ha sido una línea más bien difusa… Mis hijos le dicen tío Woody. Sus hijos me dicen tío Matthew. Y ves fotos de nosotros y mi familia piensa que muchas fotos de él son yo. Su familia cree que muchas fotos mías son él.

Ciertamente hay muchas coincidencias: ambos son actores exitosos, nacidos en el estado norteamericano de Texas en los años 1960. Incluso han perdido cabello de manera parecida. Pero fue en Grecia hace unos años cuando las cosas se pusieron interesantes. Según McConaughey,

… estamos sentados hablando de lo unidos que somos y de nuestras familias. Y mi madre está allí y dice: ‘Woody, yo conocí a tu padre’. Todo el mundo se dio cuenta de los puntos suspensivos que mi madre dejó después de ‘conocí’. Fue un C-O-N-O-C-Í cargado de intención.

Luego pensamos en lo que significaba este ‘conocí’ e hicimos algunos cálculos y nos dimos cuenta de que el padre (de Harrelson) estaba de licencia al mismo tiempo que mi madre y mi padre estaban en su segundo divorcio. Luego están los posibles recibos y lugares en el oeste de Texas donde podría haber habido un encuentro, una reunión o un momento ‘C-O-N-O-C-Í’.

McConaughey y Harrelson, de 61 años, tienen dos hermanos cada uno. Han aparecido juntos en la pantalla en la película EDtv y en la serie True Detective, y están trabajando en un programa de comedia de Apple TV+ llamado Brother from Another Mother, en el que interpretan versiones ficticias de sí mismos que viven juntos en un rancho de Texas. La serie aún no tiene fecha de estreno.

McConaughey dijo que ambos están todavía debatiendo si someterse o no a una prueba de ADN para confirmar su parentesco biológico.

Mira, es un poco más fácil para Woody decir: ‘Anda, vamos a hacer [las pruebas de ADN]’, porque ¿qué está arriesgando él? Para mí es un poco más difícil, porque me está pidiendo que me arriesgue y diga: ‘Un momento, ¿intentas decirme que mi padre puede no ser mi padre después de 53 años creyéndolo?’ Yo tengo un poco más en juego.

Así que sólo nos queda esperar a ver si finalmente los dos grandes amigo se deciden y se hacen la prueba. Habría que tomar en cuenta las implicaciones emocionales que un resultado positivo conllevaría. Pero, ¿no sería una gran historia que dos personas cuyos caminos se han cruzado y quienes han sido afines por muchos años, resulten finalmente estar emparentados de manera tan cercana?

Quizá si fueran actores y Hollywood hiciera una película… ¡oh, esperen!