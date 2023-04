“Gasolina” de Daddy Yankee es incluida en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos

La canción “Gasolina” del cantante de reggaetón Daddy Yankee fue seleccionada para entrar en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, convirtiéndose así en la primera canción de este género en ser incorporada en el registro.

Este reconocimiento significa que la canción es considerada un producto clave en la cultura estadounidense y mundial, junto con otros temas icónicos de artistas como Sweet Dreams (Are Made of This)” de Eurythmics (1983), Synchronicity de The Police (1983), Like a Virgin de Madonna (1984), All I Want for Christmas is You” de Mariah Carey (1994), “Stairway to Heaven” de Led Zeppelin (1971) e “Imagine” de John Lennon (1971).

En la lista de este año, se encuentran grabaciones de diferentes géneros y épocas, desde los primeros registros de mariachi hasta las grabaciones más recientes de música clásica y contemporánea.

Ante la noticia, Daddy Yankee expresó su alegría por el reconocimiento y dijo que nunca imaginó que una canción que nació en un barrio de Puerto Rico pudiera tener un impacto tan grande en la cultura estadounidense y mundial.

También recordó con ilusión el momento en que grabó “Gasolina” en el estudio, por lo que la canción haya sido incluida en la Biblioteca del Congreso 20 años después, es un gran orgullo para él.

La Biblioteca Nacional del Congreso de Estados Unidos es la biblioteca más grande del mundo y la responsable de proveer al Congreso y al gobierno estadounidense con acceso a información y recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones.

También presta sus servicios de investigación y referencias a la comunidad académica, al público en general y a bibliotecas de todo el mundo. Su colección incluye más de 170 millones de artículos, incluyendo libros, periódicos, mapas, manuscritos, grabaciones sonoras, fotografías y películas.

¿Por qué seleccionan canciones?

La directora de la biblioteca, Carla Hayden, dijo que el Registro Nacional de Grabaciones busca preservar la historia estadounidense a través del sonido grabado, para reflejar la cultura diversa de dicha nación.

Por este motivo, la Biblioteca Nacional del Congreso de Estados Unidos selecciona cada año al menos 25 canciones cultural, histórica o estéticamente significativos y que tengan al menos 10 años, para ser preservadas como patrimonio sonoro del país, lo que significa que estas podrán ser escuchadas por futuras generaciones.

La inclusión de “Gasolina” en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso es un importante reconocimiento para el género reggaetón y urbano, así como su influencia en la cultura estadounidense y mundial.

Esto demuestra que la música es un lenguaje universal que trasciende fronteras y culturas y que puede tener un gran impacto en la historia y la identidad de una nación.