Diputada local exige mayor organización al INSUDE durante eventos deportivos

La diputada María Guadalupe Moreno Higuera, exigió al Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE) que haya mayor organización y atención al momento de organizar y ser sede de eventos nacionales. Esto, de cara a competencias donde participan los atletas de Baja California Sur y del resto de la república.

Al respecto, Moreno Higuera señaló que con los deportistas que radican en la media península no existe algún conflicto derivado de que tienen todas las comodidades cerca, pero quienes visitan la capital del estado u algún otro municipio ya han externado deficiencias en la logística de algún otro evento.

Resaltó que entre ella y Noé Fiol Verduzco, director del INSUDE, existe buena relación abierta al diálogo y con el firme objetivo de apoyar al deporte y a los protagonistas del mismo en Baja California Sur.

“Nosotros no tenemos ninguna situación que no sea el trabajar hombro con hombro, el estar muy al pendiente de cualquier situación de las atenciones que tengan para conmigo de las invitaciones, pues ahí estoy, siempre presente, me invitan y ahí estoy presente, pero sí, eso no exime el exhortarlos a que tengan un poquito más de atención al organizar estos eventos”.