Con la Modalidad 40 IMSS puedes aumentar tu pensión

Si eres candidato y planeas pensionarte bajo la Ley del Seguro Social 1973, es importante que conozcas la Modalidad 40 IMSS y cómo te puede ayudar a aumentar tu pensión hasta en un 300% más.

La Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio, también conocida como Modalidad 40 IMSS, es un derecho de los trabajadores que comenzaron a cotizar en el IMSS antes del 1° de julio de 1997.

Esta modalidad permite realizar aportaciones voluntarias que mejoran el promedio salarial y suman semanas cotizadas, lo que se traduce en un monto mejorado de pensión, cumpliendo con total apego a la ley.

El incremento en el monto de la pensión se obtiene a través de la combinación de dos factores fundamentales: el aumento del número de semanas cotizadas ante el IMSS y la mejora del promedio salarial de los últimos 5 años cotizados.

Si has llegado a la edad de recibir pensión y no tienes la capacidad de invertir o no deseas usar un financiamiento, puedes optar por darte de alta solamente un año en la Modalidad 40. Se recomienda que el periodo sea topado para tener un mejor impacto.

Para darte de alta en la Modalidad 40, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Ser trabajador inactivo que no esté cotizando ante el IMSS.

Acudir a la subdelegación del IMSS correspondiente.

Solicitar el alta a la modalidad antes de 5 años de tu fecha de baja.

Presentar CURP, INE y comprobante de domicilio.

Tener cotizadas al menos 52 semanas de trabajo en los últimos 5 años.

Haber comenzado a cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997.

En el escrito, puedes solicitar el salario con el que deseas cotizar, el cual puede ser igual o mayor al que tenías registrado al momento de tu baja. Con una buena orientación y planeación, es posible incrementar al máximo el monto de la pensión.

Una vez entregados los documentos requeridos, se deberá proporcionar al trabajador de la ventanilla el escrito y la documentación necesaria para llenar la Solicitud de Inscripción a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio y el Aviso de Inscripción del Trabajador.

Al autorizar la solicitud, se entregarán los recibos de pago retroactivos de las cuotas obrero-patronales del pedido solicitado, con actualizaciones y recargos. El pago debe realizarse el mismo día de su emisión.

La Modalidad 40 IMSS ofrece una oportunidad para aquellos candidatos a la pensión que deseen aumentar su monto de manera significativa, además es una opción legalmente establecida y que puede mejorar la calidad de vida durante el retiro.