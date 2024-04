Mónica Zetina Ramírez presenta agenda de campaña para el Distrito Nueve en CSL

En una conferencia de prensa, la candidata a diputada local por el distrito nueve en Cabo San Lucas, Mónica Zetina Ramírez, presentó su agenda de campaña y las propuestas que está dando a conocer a la población que busca representar.

La abanderada del Partido Acción Nacional (PAN), Mónica Zetina Ramírez, señaló que una de sus principales propuestas es ser una gestora social y trabajar en colaboración con el futuro alcalde de Los Cabos. Zetina Ramírez comentó que, de resultar electa como diputada local de su distrito, buscará presidir la Comisión de Seguridad Pública y de Fiscalización, áreas que considera de suma importancia para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de San Lucas.

“Hay dos comisiones que me gustaría representar dignamente, la comisión de seguridad pública, ¿por qué? Porque si bien acabas de hacer mención dentro del distrito que busco representar? Contamos con un índice alto de delincuencia y de violencia. Ocupamos acuerpar al policía, reforzar el presupuesto para el área de seguridad; es lo que va a ser Mónica Zetina. La otra comisión que me interesa es la fiscalización, ¿por qué? Lo voy a decir claramente con todo respeto, he recorrido todo el distrito y me he topado tomas de agua clandestinas. Si hay agua, pagan, ¿pero a dónde se va ese dinero?”.