Temas de movilidad en Los Cabos, principal área de oportunidad de mejora: OCI.

De acuerdo con el noveno diagnóstico del Observatorio Ciudadano Integral (OCI) de Los Cabos, en el segundo año de la actual administración municipal, los resultados arrojaron la urgencia de atender temas de movilidad en este municipio.

La evaluación del desempeño de la administración municipal refleja los resultados con base en la norma internacional ISO 18091:2019, primer estándar internacional para gobiernos que otorga un nivel de desempeño para cada indicador en colores verde, amarillo y rojo, es decir, aceptable, poco aceptable o nada aceptable, respectivamente.

Noviembre, el mes más violento en Los Cabos en materia de tránsito

En conferencia de prensa, la presidenta del Observatorio Ciudadano de Los Cabos, Margarita Díaz, destacó que, en el municipio de Los Cabos, si bien existen áreas dedicadas a temas de movilidad, no existe un área dedicada a la normatividad e infraestructura.

“Yo creo que movilidad es el que está más en rojo; es el más rojo de los rojos, quién participa en movilidad. En movilidad tenemos 10 indicadores, hay 2 en amarillo en este año, no había y no tiene ninguno en verde. Entonces quién participa en tema de movilidad, está la dirección de Transporte, pero también participa Obras Públicas, Tránsito Municipal y la Vinculación de Atención Ciudadana y Vinculación Social de policía y tránsito con el tema de cultura vial. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Que se tenga normatividad. No hay normatividad en materia de movilidad, se tiene un reglamento de transporte, pero no tienen normatividad en materia de movilidad de infraestructura, no existe, no tienen en el municipio, no hay una instancia responsable de movilidad”, señaló Margarita Díaz.