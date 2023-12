Denuncian estafa millonaria en BCS; mujer rentaba autos y los revendía

La Paz. – Guillermo y Fernando son dueños de dos empresas arrendadoras de vehículos; ante las cámaras de CPS Noticias, denunciaron un fraude millonario. De acuerdo con su relato, Bianca “N”, una clienta de ellos, les rentó vehículos en Los Cabos y La Paz para después revenderlos. Según los denunciantes, este mismo modus operandi lo replicó en otros negocios.

Guillermo Álvarez comentó que a principios de año conoció a Bianca “N”, quien le rentó siete carros en el mes de mayo. Poco tiempo después, dejó de pagar la cuota correspondiente y cortó comunicación con la empresa arrendadora. Gracias a los dispositivos rastreadores instalados en los automóviles, Guillermo logró recuperar tres de ellos.

Por su parte Fernando Carranza, aseguró que sufrió un abuso de confianza por parte de Bianca “N”. Ella le rentó un vehículo en la ciudad de La Paz y desapareció con él.

“Lo que pasa que a esta persona le rentaba mi vehículo. La señora se llevó mi carro, me quedó debiendo y cuando yo la busqué la señora ya no estaba aquí en la ciudad, se había ido para Loreto entonces me informaron que ella se encontraba en tal parte siendo que yo ya he metido la demanda y las autoridades ya sabían en dónde se encontraba esta persona, pero nunca hicieron nada.”

Fernando se trasladó a Loreto para buscar su vehículo. Con ayuda de la Policía Estatal, el coche le fue regresado tiempo después.

“Tarde más de tres meses para que me entregaran mi vehículo, el cual estaba en malas condiciones, chocado y con la transmisión descompuesta. Hasta ahorita no he tenido respuesta por parte del gobierno, no me han apoyado con la demanda. Supuestamente, hemos girado una orden de aprehensión en contra de la persona y quisiera ver de qué forma me pueden ayudar”.