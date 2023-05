Mucho dinero gastado para lo que se ha hecho en La Paz: Estuardo González

La Paz. – Las obras públicas realizadas por el Ayuntamiento de La Paz durante el segundo semestre del 2022 y primero del 2023 han sido cuestionados por irregularidades en la calidad y el tiempo en el que se han llevado a cabo y aún así haber sido inauguradas.

Ante estos temas, Estuardo González Rodríguez, décimo tercer regidor por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) comentó que ante el Cabildo a ha solicitado detalladamente los informes de licitaciones y presupuestos de las obras realizadas en La Paz, sin embargo, no ha tenido respuesta.

“En el caso de las obras municipales ha habido mucha controversia porque hay cosas que son muy evidentes. Si hablamos del Pino Pallas, pues un servidor salió a decir lo que otros ciudadanos pusieron en las redes sociales de las grietas. Luego va la alcaldesa y dice que son unas grietas que no había ningún problema, pero resulta que sí lo había, tanto que se rompió el pavimento y se volvió a este a echar el concreto ahí y que bueno. Esperemos que, a futuro, no vuelva a suceder porque esas grietas en dicho por los que saben, es un asunto de falta de compactación adecuada y bueno, habrá que esperar a que tenga más tiempo en uso para saber qué otras fallas ocultas podíamos encontrar.”

Cuestionó la inversión de 16.5 millones de pesos destinada a la rehabilitación del Canalecón en Camino Real, en donde se gastó más dinero de lo acordado al aprobar el proyecto.

“El problema es que eso es un es un espacio que la gente ya se había apropiado. Hace una buena acción en el Ayuntamiento del decir, bueno, vamos a darle otra cara, pero el problema no es, el que se le haya dado otra cara, sino el recurso que se gasta y que cuando lo recorres dices, 16 millones de pesos es mucho dinero como para lo que ves al transitar por ese lugar”

Subrayó que es su deber vigilar la manera en la que se administran los recursos, como el presupuesto otorgado al nuevo mulle de Puerto Chale, obra que no ha sido entregada por la empresa.

“Destinamos dos millones de pesos y que finalmente pagamos ya un millón 983,000 pesos a una a la empresa que lo hizo y pues un servidor fue el jueves pasado y resulta que jueves antepasado y resulta que pues no está concluido. Entonces, cómo pago una obra que no me han entregado y que no ha sido concluida. Así como esas cosas vemos varias en la administración y el trabajo de nosotros como regidores es supervisar, precisamente en qué se gastan los recursos y cómo se gasta.”

Concluyó que llama la atención que una misma empresa haya hecho estas obras y que sigan con proyectos a pesar de los problemas presentados.

Finalizó que no hay apertura a temas de transparencia en esta administración y que existe un trato indiferente hacia los regidores que no son del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).