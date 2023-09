Mujer rompe en llanto porque “está cansada de ser mamá” y se vuelve viral

Bien se dice que uno de los trabajos más difíciles es ser mamá, pues no tienes descanso, pago, y, por el contrario, muchas críticas. Esta es la queja de una usuaria de TikTok, cuyo video ya se hizo viral en redes sociales.

Andrea tiene más de 340 mil seguidores en esta red social, y ahí muestra un poco de su vida diaria, y rutina como mamá. Más recientemente hizo un video donde abre su corazón, y rompe en llanto por el arduo trabajo de ser mamá.

“No sé ustedes, pero llegas a un día en el que ya de verdad estás bien cansada. Mi cuerpo está sobrecargado. Estoy muy cansada de ser mamá, estoy fastidiada, estoy harta. Hay días que simplemente ya no puedes”

Con lágrimas en los ojos, Andrea aseguró que ha tenido días bastante difíciles, donde todo se ha complicado para ella. Cabe resaltar que es madre soltera, por lo que no cuenta con el apoyo del padre.

Es tanto el estrés, que la joven mamá ya está teniendo problemas de caída de cabello, al nivel que teme bañarse porque son puños los que se caen.

“Es bien ridícula llorar en un TikTok, pero estoy cansada y no tengo ni dinero para ir a terapia. Me estoy volviendo un poquito loca”, agregó.

Finalmente reconoció que ser mamá se vuelve mucho más complicado cuando no existe apoyo por parte de una pareja, ya que es ella quien se encarga de todo, la atención al pequeño, tanto emocional, como económicamente.

Usuarios debaten sobre la maternidad por video viral

El clip que publicó Andrea generó un debate entre las usuarias de redes sociales, quienes, en su mayoría, estuvieron de acuerdo, y concluyeron que ser mamá es una tarea extenuante.

“Si con pareja responsable en todos los sentidos es cansado. No me da la cabeza cuando están solitas”; “Yo no tengo hijos y a veces me siento así… no me imagino con criatura. No te conozco, pero te abrazo”; “Así me pasó en esa semana, estuve a punto de una parálisis facial”, fueron algunos de los comentarios.