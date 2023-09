Transporte de El Centenario solicita aumento de tarifa

A través de redes sociales, la agrupación Autotransportes Suburbanos Pioneros del Centenario dio a conocer que buscará incrementar su tarifa de 12 a 16 pesos. Los choferes de las unidades están recolectando firmas, mismas que serán anexadas a un documento dirigido a la Comisión de Transporte del Cabildo de La Paz.

En el oficio, se comprometen a brindar el servicio desde las 5:30 hasta las 20:30 horas. Además, de autorizarse la tarifa, instalarán paraderos con iluminación, un espacio para sentarse y sombra: proporcionarían a los usuarios las rutas y horarios de manera clara y precisa; y garantizarían la seguridad de los pasajeros, con cero tolerancia al acoso. Aunado a esto, informaron que actualizarían las unidades, incluyendo unidades con rampa para personas con discapacidad.

Sobre el tema, el regidor Abimael Ibarra Abúndez indicó que ya tuvieron un primer acercamiento con los transportistas, y que están esperando recibir la solicitud por escrito. Asimismo, explicó que las tarifas del transporte suburbano son independientes a las del urbano, por lo que se analizan y aprueban por separado.

“Ellos traen la propuesta de querer subirlo a 16 porque los usuarios y la gente que habita en Centenario están de acuerdo y andan consiguiendo firmas, pero nosotros haremos el estudio previo en la dictaminación, la Comisión de Transporte. No me quiero adelantar a dar algún dictamen. Lo platicaremos, lo valoraremos y veremos qué es lo más conducente y prudente para todos”, apuntó.

Ibarra Abúndez reconoció que sí debe darse un ajuste tarifario, sobre todo, considerando que para los camiones y peseros que brindan en el servicio en la ciudad ya se aumentó el precio del pasaje. Enfatizó que el transporte suburbano tiene características particulares que lo vuelven más costoso.

“La ruta Centenario-La Paz es una ruta que tiene pocas vueltas, pocos camiones. Son dos camiones los que andan circulando. Entonces es mucho tiempo entre un camión y otro. No es como un urbano, tienes muchas opciones en algunas calles principales. Si no te subes a una ruta, te subes a otra porque hay muchos que traslapan la calle y, si no tomas un camión, a los 20 minutos en teoría se supone que pase el otro; pero en Centenario siempre ha habido un camión cada hora. Entonces es uno el que sale y a la hora sale el otro, en lo que el que salió primero ya está regresando de La Paz a Centenario”, manifestó.