Crean “basurero clandestino” en Rinconada Olachea

En Rinconada Olachea, específicamente por el callejón Galeana y la calle Tamaulipas, en la capital del estado, se encuentra una excesiva acumulación de basura, la cual ya se formó como un “basurero clandestino”, detallaron los vecinos.

Lo anterior, a causa de que, primero, las condiciones de vialidad en la zona en ocasiones no permitían el fácil acceso al camión de la basura. Razón principal por la que los vecinos iniciaron con la creación de su “basurero”.

Después, el camión comenzó a pasar y recoger la basura en tiempo y forma, pero ahora los mismos colonos son los encargados de arrojar los desechos sin bolsa y a destiempo de los horarios establecidos para la recolección.

En este sentido, son conscientes de que la acumulación de basura también es consecuencia de los actos cotidianos de limpieza por parte de ellos, no solamente de la ausencia de camiones recolectores de basura, como refirieron algunos colonos:

“Los vecinos de arriba la bajan y es un cochinero, hasta perros muertos tiran; y yo limpio así nomás porque me tapan ahí mi pasada, yo vivo ahí a un ladito, mi casa es una casa que tiene cerca de palo de alambre. O sea, es mucho cochinero, es de diario ese cochinero de los vecinos de allá arriba y pues sí les pido de favor que hagan algo. Y por las calles también, por medio de las calles que están así”, dijo otra vecina

Si bien, los colonos buscan la instalación de unos contenedores que faciliten la limpieza de la zona, reiteran que esto debe ir aunando a una mayor conciencia social sobre el cuidado de la colonia:

“Sí, hace falta un contenedor, pero también hace falta alguien que se ponga y que diga dónde va la basura… A la gente nada más se le hace fácil, van en el carro y la botan, y eso no, no es el chiste. Y está más feo, porque si se muere un perro, lo agarran, van y lo tiran ahí, y uy, no se aguanta la peste”, relató una vecina