Museos gratuitos en la CDMX para disfrutar en Semana Santa 2024

En la Ciudad de México, los amantes de la cultura y la historia tienen una gran oportunidad de disfrutar durante la Semana Santa en una serie de museos de acceso gratuito. Desde espacios dedicados a la charrería hasta galerías de arte y museos temáticos, la oferta es variada y promete una experiencia enriquecedora para todos los visitantes.

Uno de los lugares emblemáticos para explorar es el Museo de la Charrería, ubicado en Isabel la Católica 108, en el Centro Histórico de la CDMX. Aquí, los visitantes pueden sumergirse en la rica historia de la charrería, desde sus inicios hasta la actualidad, admirando trajes de gala, sillas de montar y una amplia colección de artículos relacionados con esta tradición mexicana.

Otro punto de interés es el Museo Panteón de San Fernando, una experiencia única que combina la arquitectura funeraria con exposiciones temporales y actividades culturales. Situado en Plaza de San Fernando 17, en la colonia Guerrero, ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar la historia de la Ciudad de México de una manera fascinante.

Para los aficionados al arte, el Museo del Estanquillo es una parada obligatoria. Fundado con el objetivo de compartir la colección de Carlos Monsiváis, este museo alberga una impresionante variedad de piezas, incluyendo documentos, fotografías y pinturas. Ubicado en Isabel la Católica 26, en la alcaldía Cuauhtémoc, el museo ofrece exposiciones temporales, talleres y actividades para toda la familia.

Los fanáticos de Star Wars también tienen su lugar en la Ciudad de México con el Museo Estelar, un espacio dedicado a la famosa saga cinematográfica. Situado en Santa Margarita 519, en la colonia Insurgentes Borja, este museo exhibe figuras vintage, estatuas, bustos, sables de luz y naves de la icónica franquicia, ofreciendo una experiencia inolvidable para los visitantes.

MUSEOS QUE QUIZÁ NO CONOCES

Museo Estelar

¿Amas Star Wars? entonces el Museo Estelar es el lugar perfecto para ti. Verás todo lo que siempre has soñado, desde sables de luz hasta naves y juguetes de colección. Ubicado en Santa Margarita No. 519, colonia Insurgentes San Borja. pic.twitter.com/GLjHOOwETv

— Crónicas de Banqueta (@cronicabanqueta) July 26, 2023