Nacerá un nuevo volcán en México, según la UNAM

Un equipo de investigadores del Instituto de Geofísica (IGEF) y el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha revelado que podría nacer un nuevo volcán en la zona cercana al volcán Tancítaro, en el estado de Michoacán. Este pronóstico se basa en la intensa actividad sísmica registrada en la región durante las últimas décadas.

Denis Legrand, investigador del Departamento de Vulcanología del IGEF, informó que en los últimos 25 años se han observado seis enjambres sísmicos en esta área, indicando el movimiento del magma a profundidades entre 8 y 15 kilómetros. Este tipo de actividad es un claro indicio de que el magma podría estar ascendiendo hacia la superficie.

En respuesta a estos hallazgos, los especialistas decidieron instalar una estación sismológica en diciembre de 2019, en los mismos lugares donde se habían registrado movimientos sísmicos en 1997, 1999 y 2006. Esta medida permitió la detección del enjambre sísmico de 2020, que se prolongó por más de dos meses.

#Tierra l Un nuevo volcán podrá nacer en Michoacán entre el Volcán Paricutín y el volcán de Tancítaro. pic.twitter.com/TAPDmHhDni — aztecamichoacan (@aztecamichoacan) February 13, 2024

El contexto histórico de la región añade un nivel de preocupación adicional. La última erupción volcánica significativa ocurrió con el volcán Paricutín, entre 1943 y 1952. Este evento no solo transformó la geografía local, sino que también dejó una huella indeleble en la memoria colectiva de los habitantes de Michoacán.

Evidencias y publicaciones científicas sobre el nacimiento de un nuevo volcán

Un estudio reciente publicado en el Bulletin of Volcanology, titulado “Repeated seismic swarms near Paricutin volcano: precursors to the birth of a new monogenetic volcano in the Michoacán-Guanajuato volcanic field, México?”, destaca que en los estados de Michoacán y Guanajuato existen más de 1,200 volcanes monogenéticos. El Paricutín, el más reciente de ellos, es un ejemplo notable de cómo estas formaciones volcánicas pueden surgir repentinamente.

Entre 2020 y 2021, se registraron más de 100,000 sismos entre los volcanes Tancítaro y Paricutín, lo cual refuerza la teoría de un inminente nacimiento volcánico. Estos movimientos telúricos son cruciales para entender la dinámica subterránea y prever posibles erupciones.

“Es importante seguir monitoreando estos sismos, y en particular sus profundidades, porque si la sismicidad se registra a menos de 8 kilómetros de profundidad, el magma podría llegar rápido a la superficie”, explica un artículo publicado por la Dirección General de Comunicación Social (DGCS) de la UNAM.

Ante este panorama, los científicos de la UNAM recomiendan aumentar el número de estaciones sismológicas en la región y mantener una vigilancia constante para asegurar la pronta detección de cualquier señal de erupción.