Sobreviviente narra cómo ocurrió la masacre en León: “Me hubiera quedado para que me mataran”

El pasado domingo 9 de junio, una vecindad en León, Guanajuato, vivió una terrible masacre; hombres armados ingresaron a un cuarto y mataron a cuatro mujeres y dos bebés, de apenas unos meses de edad.

El caso rápidamente estuvo en el ojo público, sobre todo porque se habla de la posible intervención de varios elementos de la Guardia Nacional, ya que momentos antes de que ocurriera el multihomicidio, los oficiales llegaron a catear el mismo cuarto.

Recientemente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que cinco miembros de esta corporación habían sido detenidos, y ya estaba la investigación en curso.

Después de todo lo ocurrido, uno de los dos sobrevivientes del terrible hecho decidió contar qué fue exactamente lo que pasó, y cómo en unos minutos perdió a seis integrantes de su familia.

Así ocurrió el multihomicidio en León, según sobreviviente

El hombre contó al noticiero de Ciro Gómez Leyva que todo comenzó la noche del pasado domingo, cuando los elementos de la GN llegaron a su casa a buscar armas. Sin orden de cateo y con llave en mano, ingresaron al lugar, revisaron todo y se llevaron varios artículos de valor.

“Se llevaron una bolsita con 3 mil pesos que teníamos ahorrados mi esposa y yo para bautizar a mi negrito que me mataron, se llevaron dos celulares”, dijo el hombre al medio antes mencionado.

Según contó, fueron minutos después que se fueron los guardias, cuando los sicarios llegaron a la casa; al creer que iban contra él y su nieto, ellos escaparon y dejaron a las mujeres en la casa, donde fueron brutalmente asesinadas.

“Mi esposa me dijo que corriera, de haber sabido me hubiera quedado para que también me mataran”, narró un sobreviviente del multihomicidio de 4 mujeres y 2 bebés en una vecindad de #León. Además nos detalló a qué entraron los guardias nacionales antes de la masacre: pic.twitter.com/XCDu7wvukF — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) June 15, 2024

“Si he sabido mejor me quedo ahí para que me hubieran matado a mí, y no a mi familia”, dijo entre lágrimas el hombre que no fue identificado.

Al ser cuestionado sobre si pertenecía a un grupo criminal, él aseguró que no, aunque su hermano sí perteneció a una de estas bandas, pero fue asesinado hace tiempo.