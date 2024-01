Empresas se niegan a indemnizar a viuda de velador fallecido en accidente de Comondú

El abogado y la viuda de Feliciano “N” están preparando una demanda en contra de las empresas en las que el hombre prestaba servicios. El velador falleció el 25 de diciembre de 2023 en el trágico accidente ocurrido en la subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ubicada en el tramo carretero Ciudad Insurgentes-Ciudad Constitución del municipio de Comondú.

Según las palabras del especialista en derecho penal, Vicente Silva Vera, la empresa que tenía contratada a la víctima como vigilante de propiedades comerciales tendría que indemnizar a la señora Patricia Urrea a través de un seguro de vida y de riesgo laboral por el deceso de su esposo.

El abogado agregó que la empresa de seguridad que lo tenía contratado desde hace 4 años pretende deslindarse de toda responsabilidad, asegurando ante las autoridades penales que Feliciano se encontraba la mañana del fatal percance haciendo cosas ajenas a su trabajo, como ingiriendo bebidas embriagantes con otras personas que también fallecieron en el lugar de los hechos.

Sin embargo, las pruebas forenses realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) desmintieron esta versión, ya que el occiso estaba cumpliendo con su jornada laboral cuando sucedió el lamentable choque donde murió. Ahora, la disputa legal entre ambas partes se encuentra en una etapa decisiva para poder llegar a un arreglo tras la desgracia que impactó a la sociedad comundeña en plena navidad.

“Con esto, la empresa se quiere lavar las manos diciendo que no estaba trabajando el señor ahí, que en ese momento no estaba trabajando, ellos alegaban que se encontraba haciendo otra actividad, como tomando o haciendo otra circunstancia ajena a su trabajo, sin embargo, dentro de la PGJE ya hay datos de pruebas. Y estos arrojan que el señor tenía 0% de alcohol, en su necropsia arrojó que no tenía alcohol.”

Pese a que Feliciano, quien cariñosamente era conocido como “El Chapito” en Comondú, trabajó por varios años en la empresa de seguridad, los representantes del consorcio no quieren otorgarle una indemnización por muerte accidental a su pareja de vida. En medio de los avances de una carpeta de investigación a cargo de la PGJE por el delito de homicidio culposo, sigue la batalla en tribunales para que se haga justicia en la muerte del velador, como lo explicó el abogado Silva.

“La empresa con todo eso pone excusas para no querer hacerse responsable, es una empresa que no tiene oficinas en Ciudad Constitución y las oficinas que creemos que tiene son las que estamos tratando de localizar a través de la PGJE. Obviamente la CFE tiene la información, pero tampoco nos ha facilitado nada y el problema aquí es que no nos facilita nada porque ellos también son responsables solidarios, entonces entre uno y otro se están tapando y no ha habido acercamiento a pesar de que el personal de CFE conoce a la señora Pati y en este caso tan sonado ya nos hubiera contactado”.

“Tenemos que hacer el trámite legal correspondiente, no solo el penal por el fallecimiento de la persona, sino un trámite laboral y hasta un trámite civil porque la caseta estaba a escasos 2 o 3 metros de la carretera y hay una ley que es la ley de desarrollo urbano que establece que las construcciones tienen que estar aproximadamente 10 metros de la carretera y no en 3. entonces ahí podría haber responsabilidad civil entre ambas empresas e incluso penal por parte del personal de CFE. No es una cacería de brujas, no nos interesa eso, lo que si nos interesa es que quede una pensión para la señora porque el señor Chapito era el máximo proveedor de su hogar y buscamos una reparación del daño para ellos, pero no nos facilitan las cosas”.