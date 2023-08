Se declaran 2 Nuevas Áreas Naturales Protegidas en BCS; falta más presupuesto

La Paz.- El 16 de agosto La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentó el Decreto de 13 nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP) en 6 estados de México. Entre ellos Baja California Sur, que se designaron 2 ANP más en el municipio de Loreto: Parque Nacional Nopoló (2,076 hectáreas) y Parque Nacional Loreto II (6,217 hectáreas).

Es una grandiosa idea crear espacios con protección ambiental, sin embargo, el Director Regional Noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) Mario Sánchez, detalló que lo más importante en este tema, es asegurarse de contar con un correcto plan de ejecución, especialmente al ser el estado un sector ecoturístico:

Cabe destacar que desde los últimos años, tanto a nivel nacional como estatal, México afronta una escasez presupuestal en torno a los planes de mantenimiento de las ANP; por lo que, ¿cómo realmente preservar un ANP, si no se cuenta con los recursos suficientes? Sobre esto, el Director Sánchez argumentó que es una problemática que ocupa a muchos sectores de la población:

“Imagina la cantidad de personas que deberían requerir; no tenemos un número específico, pero estaría bien que se generará justo esta fórmula por parte de la autoridad, pero sabemos que una o dos personas no son suficientes. Y además también el tema del apoyo marítimo, o sea, moverse en pangas, tener vehículos, tener gasolina. Por ejemplo; no solamente es tener el presupuesto, aparte tienen que subirle el presupuesto para que sea efectivo, porque se han hecho análisis en diferentes áreas naturales protegidas de cuál es el hueco presupuestal. El caso de Balandra, por ejemplo; está alrededor de los 5 millones de pesos y recibe anualmente entre 100 y 120.000 pesos de presupuesto. El hueco que queda ahí son más de 4 millones de pesos. Entonces las nuevas áreas están protegidas no deben llegar con un hueco presupuestal”.