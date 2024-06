Elecciones 2024: ¿Qué es el PREP y por qué es clave para conocer al posible ganador?

En el marco de las elecciones 2024 en México, la atención de los ciudadanos y de los medios de comunicación se centra en un sistema crucial para el proceso electoral: el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Este mecanismo es fundamental para la transparencia y la rapidez en la difusión de los resultados preliminares, permitiendo a la ciudadanía mantenerse informada en tiempo real.

Este sistema arranca justo al cierre programado de las casillas en todos los estados del país, es decir, en punto de las 18:00 horas (6 de la tarde) del domingo 2 de junio, cuando las y los funcionarios de casillas cuentan los votos y llenan las Actas de Escrutinio y Cómputo (AEC), en presencia de las representaciones de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes.

El PREP es un sistema diseñado para proporcionar los resultados preliminares de las elecciones a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo. Estos documentos, una vez completados, son enviados a los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT), donde la información es digitalizada y difundida a través de Internet. Este proceso se lleva a cabo la misma noche de la Jornada Electoral, ofreciendo a la población una visión inmediata y actualizada del avance de los resultados.

Es importante destacar que el PREP no cuenta votos directamente. Su función se limita a capturar y publicar los datos ya registrados en las actas de escrutinio y cómputo por los funcionarios de casilla, quienes son ciudadanos capacitados para esta tarea. Los representantes de los partidos políticos también reciben una copia de estas actas, lo que permite comparar y verificar la información publicada por el PREP, garantizando así una mayor transparencia en el proceso.

El PREP solo es de carácter informativo y estimativo, no confirma a un ganador o ganadora

Los resultados presentados por el PREP son preliminares y tienen un carácter informativo. Esto significa que no son definitivos y no tienen efectos jurídicos. El PREP no realiza cálculos basados en estimaciones estadísticas o proyecciones, ni se trata de una encuesta de salida. Tampoco es un conteo rápido, donde se recopilan resultados de una muestra seleccionada de casillas para estimar el resultado general.

La función principal del PREP es brindar una primera aproximación de los resultados electorales, ofreciendo certeza y oportunidad a la ciudadanía. Sin embargo, el resultado definitivo de las elecciones no se determina hasta que se llevan a cabo los cómputos distritales, los cuales inician el miércoles siguiente a la jornada electoral. Estos cómputos, que implican un recuento detallado y formal de los votos, son los que finalmente determinan los resultados oficiales.

El uso del PREP en las elecciones federales de México es uno de los mecanismos de información electoral contemplados en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). A través de este sistema, se busca fortalecer la confianza de los ciudadanos en el proceso electoral, asegurando que la información sobre los resultados preliminares sea accesible y transparente.

En resumen, el PREP juega un papel clave en las elecciones mexicanas al proporcionar resultados preliminares de manera rápida y confiable. Aunque estos resultados no son definitivos, ofrecen una visión anticipada que permite a la ciudadanía y a los medios de comunicación mantenerse informados y preparados para el proceso oficial de cómputo que determinará al ganador de las elecciones presidenciales de 2024.