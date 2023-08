Asociación de Padres de Familia de BCS en contra de la destrucción de libros de texto

El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Óscar Montaño, se posicionó en contra de la destrucción de los libros de texto gratuitos, los cuales ya están siendo repartidos en las escuelas de Baja California Sur. Estas declaraciones se dan luego de que algunos grupos hayan hecho un llamado a destruir o regresar los ejemplares por oponerse a sus contenidos.

En este contexto, Óscar Montaño comentó que, si bien no están de acuerdo con todo el material que se incluye en los libros, hay actividades y propuestas que vale la pena rescatar. Asimismo, resaltó que los ejemplares se elaboraron con el dinero que la ciudadanía entrega al gobierno a través de sus impuestos, por lo que deben valorarse.

El presidente estatal resaltó que en Baja California Sur no se ha interpuesto ningún amparo para frenar la distribución de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que las escuelas pueden entregar los ejemplares a sus alumnos.

“En el caso concreto de la Federación Nacional de Padres de Familia, a la cual pertenecemos y de la cual un servidor es vocal, no hubo ningún amparo por parte de nosotros. Entonces estamos en la mejor disposición de apoyar en lo que salga. Entonces aquí en el estado no hay ningún problema. No ha habido ningún amparo ni cosa parecido”, manifestó.