Padres y madres de familia queman libros de texto gratuitos en Chiapas

A través de redes sociales se viralizó un video que muestra a supuestos padres y madres de familia de la comunidad San Antonio del Monte, ubicada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, mientras queman los libros de texto que la Secretaría de Educación Pública les entregó previo al inicio del ciclo escolar 2023-2024.

Además, en la quema de libros se anunció que se levantarán firmas entre los habitantes con el objetivo de rechazar los nuevos de libros de texto, a los cuales etiquetaron de “basura”:

“Queremos los libros anteriores, no porquerías (…) no queremos basura, no queremos triple x (…) estos libros son para adultos, no para niños”, se escucha a los pobladores en el video.