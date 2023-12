PAN denunciará al gobernador de BCS por participar en campaña de Claudia Sheinbaum

La senadora Guadalupe Saldaña Cisneros, del Partido Acción Nacional (PAN), informó que denunciarán penalmente al gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, por participar en los actos de precampaña de Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a la media península.

A través de redes sociales se compartieron imágenes en las que se observaba al mandatario estatal recibiendo a la precandidata a la presidencia de México en el Aeropuerto Internacional de San José del Cabo.

Claudia Sheinbaum visita Los Cabos

Posteriormente, en una camioneta en la que también viajaban la primera dama, Patricia López Navarro; la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero; el alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro; la alcaldesa de Comondú, Iliana Talamantes; y la senadora Lucía Trasviña, la trasladó hasta la Unidad Deportiva Las Palmas, donde encabezó un evento masivo.

La legisladora panista criticó duramente estas acciones, y manifestó que se trata de una falta de respeto hacia la ciudadanía.

Saldaña Cisneros también cuestionó si el gobernador pidió o no una licencia a su cargo. En una entrevista radiofónica, Castro Cosío había anunciado que buscaría la manera de solicitar una licencia temporal para este viernes porque recibiría una visita muy importante.

“Gobernador, para poder estar ahí, tenías que haber pedido licencia ante la Comisión Permanente y no lo hiciste, y se pide licencia ante un caso de emergencia. No para ir a hacer campaña, gobernador. Qué mal están. Me parece que lo que deberían de estar haciendo es servir a los sudcalifornianos y resolver los problemas que tenemos. Vamos a denunciarlos ante las autoridades. Vamos a denunciarte penalmente porque está muy mal lo que estás haciendo, gobernador”, dijo.