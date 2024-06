Paul Stanley recuerda a su papá, Paco Stanley, a 25 años de su asesinato: “Te recuerdo con amor”

Este viernes 7 de junio se cumplen 25 años del asesinato del conductor y comediante, Paco Stanley, uno de los hechos delictivos que marcó a la sociedad mexicana, y por eso hoy su hijo, Paul Stanley, lo recordó con un emotivo mensaje.

El también conductor del programa Hoy compartió un corto video en sus redes sociales, donde aparece su papá en una entrevista, junto a Mario Bezares, y dice que es un ferviente creyente de Dios.

“Yo soy un ferviente creyente de Dios, yo creo que no es importante que religión tengas, sino lo creyente que seas en un ser (…) todos los días yo me paro frente al espejo y le digo Dios mío, gracias por dejarme vivir de lo demás yo me encargo”, se escucha decir a Paco.