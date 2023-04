Los Pelícanos de Cabo San Lucas realizarán Tryouts este fin de semana

El básquetbol en Los Cabos es parte importante en el colectivo local, y los cabeños lo practican desde muy jóvenes buscando ser parte de los equipos profesionales que año con año disputan emocionantes encuentros dentro de la liga del Circuito de Baloncesto del Pacifico (Cibapac) y que inician temporada desde el momento en que sale la convocatoria para los tryouts (pruebas para jugadores).

Francisco Xibille Nagore, el llamado “Pelícano mayor”, platicó para CPS Noticias y Tribuna de México sobre las expectativas que se tienen en este reclutamiento:

-¿Qué es lo que se busca en estas selecciones en el equipo de Pelícanos de Cabo San Lucas?

“Estamos buscando el talento de la gente local, de todos los muchachos que se quieran sumar a este tryout. Se van a dividir en dos categorías, por la mañana va a ser la categoría sub 17 y sub 21, que va a ser de 10 am a una de la tarde; ya por la tarde, va a ser el de veteranos… estamos buscando gente activa que quiera, que traiga las ganas, el corazón, la garra de jugar el deporte ráfaga de Pelícanos”.