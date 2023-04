Europa League: Así se jugarán las semifinales del torneo de la UEFA

El viejo continente vivió una semana intensa y emocionante en sus competiciones. Al igual que la Champions League, la Europa League ya definió a sus equipos semifinalistas.

El Feyenoord de Santiago Giménez no pudo conservar la ventaja que sacó en el juego de ida ante la Roma y en un partido que se fue hasta el alargue, los de Rotterdam cayeron estrepitosamente con global de 4-2 y le dieron a los dirigidos por José Mourinho el boleto a las semifinales del torneo.

— AS Roma (@OfficialASRoma) April 20, 2023

En un marcador sorpresivamente abultado, el Sevilla aplastó 3-0 al Manchester United y selló un global de 5-2 para avanzar a la siguiente ronda de la competición de la UEFA.

Con doblete de Youssef En-Nesyri y una anotación de Loïc Badé, los de España borraron del terreno de juego a red devils y continúan demostrando que la Europa League es un torneo que se les da muy bien.

En lo que parecía una llave más dispareja, la Juventus sufrió para poder eliminar al Sporting de Lisboa y con apenas un global de 2-1 consiguieron superar los cuartos de final tras empatar 1-1 en el partido de vuelta.

El Bayer Leverkusen no pasó grandes complicaciones para salir vencedor de su llave y con un avasallante 5-2 global superó ampliamente al Union Saint-Gilloise.

Tras definirse los cuatro equipos que disputarán las semifinales del torneo, los cruces ya quedaron listos y los encuentros serán los siguientes:

Las semifinales de ida se disputarán el 11 de mayo y los encuentros de vuelta se jugarán el 18 del mismo mes.

🥵 Who’s making it to the final? #UEL pic.twitter.com/IYU1GxABNY

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 20, 2023