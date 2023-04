Implementarán intérpretes de Lengua de Señas Mexicanas en las instituciones de BCS

En el Congreso del Estado de Baja California Sur se aprobó la iniciativa promovida por la diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez para la implementación de intérpretes de lengua de señas mexicana en las instituciones del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Baja California Sur.

Según la diputada, su propuesta busca garantizar el acceso a una atención inclusiva para personas con discapacidad auditiva, visual y de habla durante situaciones de emergencia. Se resaltó que se les solicitará a los cinco municipios del estado que dispongan de estos intérpretes.

“Tras el acercamiento de la comunidad sorda, se llegó a un acuerdo, ya que las instituciones, en el caso del DIF, no tienen personal capacitado para interpretar el lenguaje de señas. Es triste porque los ciudadanos llegan y no hay nadie que les entienda. A veces se les da un documento para que lo llenen y no es lo adecuado”, explicó la diputada.