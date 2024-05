Pepe Aguilar asegura que Ángela Aguilar ha llorado por el “hate” que ha recibido

Pepe Aguilar habló recientemente en una entrevista con Yordi Rosado sobre cómo ha visto llorar a su hija más pequeña, Ángela Aguilar, debido al odio masivo que ha recibido. Sin embargo, aseguró que ha estado ahí para apoyarla y lamentó que, a su corta edad, la joven haya recibido críticas tan duras.

Señaló que el mejor consejo que le ha dado a Ángela es que se concentre en crear música de calidad y seguir preparándose para convertirse en una mejor artista, en lugar de enfocarse en responder a las críticas negativas.

Consideró que la cantante es propensa a ser afectada por la opinión de los demás, debido a su juventud. Recordó que cuando comenzó a recibir críticas, tenía 18 años, y mencionó que como padre, se sintió mal al ver sufrir a su hija.

El cantante también mencionó que hasta hace poco vio llorar a Ángela por los comentarios que vio en redes sociales, lo que le hizo comprender que a su hija no le era indiferente lo que decían de ella en internet, aunque ella se esforzara para mostrar lo contrario.

En cuanto a las críticas que él mismo recibe, mencionó que las toma con calma y que no le dan mucha importancia, ya que no tiene ni idea de quienes son sus detractores. Asimismo, aunque mencionó que las opiniones ajenas se las toma con bastante humor, hay comentarios que realmente le llegan a doler por cómo hablan de su hija.

“Lo dije desde el principio, claro que te duele, ves unos comentarios que por qué hablan así de tu hija. Si me dices a mí algo en redes me da risa, porque las cosas se toman de quien viene y no conozco a quien me está diciendo eso, pero su opinión son como las nachas, todo el mundo tiene unas”, finalizó el cantante.