Pepe se convierte en el jugador de más edad en la historia de la Eurocopa

El central de Portugal Pepe, de 41 años y 113 días, se convirtió este martes en el jugador de más edad en participar en un partido de la Eurocopa, cuando la Seleçao se enfrente a la República Checa en Leipzig (19h00 GMT) en la primera fecha del grupo F.

El precedente récord obraba en manos del arquero húngaro Gabor Kiraly, que tenía 40 años y 86 cuando jugó ante Bélgica en la Eurocopa-2016.

Este martes en Leipzig, el inoxidable Pepe será titular en el seno de una defensa de tres junto a Diogo Dalot y Ruben Dias.

Cristiano Ronaldo, de 39 años y cuatro meses, será también titular. Pepe y él son los dos jugadores de campo de más edad en participar en un partido de la Eurocopa.

Si marca ante los checos o en otro de los partidos de Portugal, ‘CR7’ se convertirá en el goleador de más edad de la historia de la Eurocopa.

El récord está actualmente en manos del austriaco Ivica Vastic, que tenía 38 años y ocho meses cuando marcó ante Polonia en la Eurocopa-2008.

🗓️ 41 years and 113 days

🇵🇹 Pepe sets the record as the oldest player to appear at a EURO 👏#EURO2024 pic.twitter.com/1jJMb520RL

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 18, 2024