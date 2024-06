Turquía gana a Georgia en la Eurocopa con gol de Arda Güler

La Selección de Turquía debutó en la Eurocopa 2024 este martes con triunfo de 3-1 sobre Georgia, con un gol decisivo de su perla Arda Güler, y se sitúa al frente del grupo F, a la espera del Portugal-República Checa.

Abrió el marcador para los otomanos Mert Müldür (25) e igualó para los georgianos Georges Mikautadze (32).

En la segunda parte llegó el golazo de Güler (65) y con el tiempo cumplido marcó Kerem Akturkoglu (90+7), a portería vacía.

📰 REPORT: Arda Güler announced himself on the EURO finals stage with a memorable goal as Türkiye edge out debutants Georgia 👏#EURO2024 | #TURGEO

