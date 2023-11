Estos son los perfiles del PT que buscarán un cargo en el 2024 en BCS

Con la apertura de la convocatoria interna del Partido del Trabajo (PT) rumbo a las elecciones del 2024, integrantes del partido están alzando la mano para formar parte del proceso electoral en Baja California Sur. Luis Armando Díaz, Christian Agúndez Gómez y Mercedes Maciel son algunas de las figuras políticas que abiertamente han hablado de sus aspiraciones electorales.

Luis Armando Díaz se desempeña actualmente como legislador en el Congreso del Estado. De acuerdo con sus declaraciones, él estaría buscando la reelección por un segundo periodo.

“Yo sí he pensado en el tema de la de la elección consecutiva, porque el trabajo legislativo es algo que me apasiona. Creo que le pongo empeño e interés y, finalmente, yo puedo decir que quiero la elección consecutiva, pero habrá que ir allá a mi distrito a ver si he alcanzado las expectativas de los ciudadanos y ciudadanas que me eligieron”, manifestó.