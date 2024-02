Buscan a gobernador para resolver permisos a 12 touroperadores de tiburón ballena

A finales del mes de enero un grupo de prestadores de servicios turísticos llegó hasta las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en La Paz, y así manifestar su inconformidad por la manera en que fueron entregados los permisos para el avistamiento de tiburón ballena en esta temporada, debido a que 12 de ellos no pudieron obtenerlos, acusando que fue culpa de la misma dependencia.

Sobre esto, continuaron buscando a las autoridades para dar una solución al caso, de acuerdo con Rodrigo Pérez, representante del comité, la situación ya fue expuesta al gobernador del estado y están en espera de una respuesta.

“Ya nos respondieron de parte de la Dirección General de Silvestre por medio de la delegación y después de la manifestación que buscamos el apoyo de la delegación, y la respuesta fue la misma que como se llegó al límite de autorizaciones que entregaron 83, que no hay manera de querer más, entonces estas 12 personas ahora están buscando el apoyo del gobernador. Ya le enviaron un escrito. Creo que no ha respondido, pero, pues vamos a esperar a que conteste el gobernador”.

Los 12 que se quedaron sin la autorización que permite aprovechar la temporada, se han visto afectados al no poder obtener ese ingreso económico con el que ya contaban para estos meses.

“Varios de ellos sí se dedican pues, su principal actividad en todo el año esta temporada de tiburón ballena y como puede ser muy redituable, hay varios que se dedican no 100%, pero casi en su mayoría es su ingreso eso, entonces esas personas se han visto muy afectadas y hay otras que aunque no es su actividad principal, si forma parte de otras actividades que hacen entonces, todos van casi todos de esos que no les llegó, pues sí he tenido una disminución muy notoria en sus ingresos”.

Además, de acuerdo con Rodrigo Pérez, buscarán hacer notar cómo el eliminar ciertos criterios a la hora de obtener los banderines, solo hizo que el trámite fuera más difícil para los touroperadores locales que llevan años con esta actividad como sustento para sus familias.

“En todos los años anteriores siempre había en el plan de manejo en el tiburón de ballena de La Paz, unos criterios en prelación que significa que se le da preferencia a los que cumplan con esos criterios y esos criterios eran que tuvieran algunas autorizaciones de temporadas pasadas, que tuvieran mínimo tantas salidas, entonces como se quitaron pues ya no, por eso fue que pasó, entonces lo que estamos haciendo para esta temporada es que se que se vuelvan a poner los criterios”.

Por último, señaló que esperan sea aquí mismo con los representantes estatales que se pueda llegar a una solución y evitar buscar el apoyo en instancias federales.

GCC