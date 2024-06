Personas con discapacidad se quedan sin ejercer su voto en La Paz

Ciudadanos de La Paz denunciaron la falta de infraestructura incluyente en algunas de las casillas del municipio. Esto provocó que personas con discapacidad o con movilidad limitada no pudieran ejercer su derecho al voto.

Esta situación se presentó en una de las casillas de la colonia Camino Real. Según comentaron algunos vecinos, las urnas se colocaron en el segundo piso de una preparatoria, lo que afectó a las personas con discapacidad y a los adultos mayores.

Asimismo, a través de la redacción de CPS Noticias y Tribuna de México, habitantes del municipio lamentaron la falta de rampas de acceso en algunas de las escuelas que albergaron las casillas este 2 de junio.

“En colonia La Pithaya, en la escuela primaria, donde se están llevando a cabo las votaciones, no hay rampa de acceso y mucho adulto mayor no puede subir la banqueta. Se pasaron al no considerar la situación de estas personas”, mencionó un vecino.