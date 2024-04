Atropellan a policía municipal y a su esposa en La Paz

Un agente de la Dirección de Seguridad Publica, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, fue atropellado por una motocicleta cuando intentaba cruzar la calle en compañía de su esposa en la colonia Vista Real, al sur de la ciudad de La Paz.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:30 de la noche del 17 de abril en las calles Índigo y Vista de la Bahía. Tras ser arrollados por la unidad de dos ruedas, el oficial Jorge Antonio “N”, de 46 años quedó tendido en el suelo, mientras que su pareja de nombre María de Lourdes también perdió el equilibrio al ser alcanzada por el manubrio de la moto conducida por un repartidor a domicilio.

Tras un llamado de emergencia, paramédicos de Grupo Voluntario Calafia acudieron al lugar del accidente para brindarle primeros auxilios a los afectados. El policía registró contusiones en el área de las costillas, siendo trasladado en ambulancia y bajo código amarillo a la clínica del ISSSTE para su valoración médica.

La mujer no presentó golpes de gravedad, por lo que fue atendida en el sitio declarándose fuera de peligro. Según el peritaje preliminar del suceso, el conductor de la motocicleta declaró a las autoridades que al ir circulando por la vía pública no alcanzó a ver a la pareja caminando en medio de la avenida, por lo que no pudo evitar el choque. El presunto responsable quedó a disposición de los oficiales de tránsito para el deslinde de responsabilidades y el esclarecimiento del caso.

