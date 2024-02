Policías municipales sufren por adeudo de sueldos y bonos de riesgo en La Paz

Un elemento de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz denunció que han pasado más de tres quincenas recibiendo con retraso los sueldos por sus servicios. La oficial también explicó que ella y sus compañeros no se han visto beneficiados de los bonos de riesgo supuestamente entregados por sus labores de protección ciudadana.

“Los bonos de riesgo realmente nunca los pagan, se podría decir, a pesar de que son elementos que ponen en riesgo sus vidas diariamente, porque un policía tiene horario de entrada, más no horario de salida. Entrando el año y la presidenta municipal tiene cuatro quincenas que no nos ha pagado lo que es el día de la quincena.”

La denunciante señaló a las autoridades del Ayuntamiento de La Paz de retener los sueldos de policías por razones desconocidas. Según el testimonio, los oficiales no han recibido explicaciones acerca de por qué no reciben a tiempo el dinero con el que sostienen a sus familias.

“Están atrasando los pagos de los policías cuando se supone que el pago no es municipal, se manda directo de la federación y se supone que el pago está tres o cuatro días aquí antes de la quincena y, sin embargo, están quedando mal con los elementos, esa es mi gran queja.”

La agente explicó que no pueden exigir los pagos de sus quincenas frente a sus superiores porque inmediatamente son castigados dentro de la misma corporación. Mientras tanto, tienen que sortear las dificultades económicas con la esperanza de que pueda llegarles sus sueldos en cualquier momento para cubrir sus necesidades.

“No puedes hablar, no puedes quejarte, porque si tú te quejas te van a cambiar de área. Te mandan a una delegación, no puedes hablar. Realmente un policía no tiene garantías. Si nos ponemos a pensar son más de mil policías afectados, lo que corresponde a la delegación de La Paz, al municipio de La Paz.”

Según la declaración de la agente de policía, los superiores de la dependencia de seguridad prometen los bonos de riesgo cada bimestre o trimestre, pero nunca se ven reflejados en sus tarjetas bancarias ni mucho en cheques canjeables por los supuestos incentivos en apoyo a sus acciones de vigilancia y prevención. El caso sigue acumulando inconformidades entre los mismos uniformados.

GCC