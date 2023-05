Prioriza Jalisco verificación vehicular e ignora quemas clandestinas

Jalisco vive actualmente dos escenarios contrastantes en materia medio ambiental: los incendios forestales y/o provocados por manos criminales, y por el otro, el programa verificación vehicular responsable que solo verifica a vehículos, pero no a los cruceros, aviones, fábricas, motocicletas o restaurantes.

Entonces, ¿De qué calidad es el aire que están respirando los 8.3 millones de jaliscienses y los más de 20 millones de turistas que visitan anualmente la entidad, ante este panorama medio ambiental en el que Jalisco ocupa los primeros lugares en México en incendios forestales 2023?

En lo que val del temporal de estiaje e incendios, en la entidad se elevaron al 42% más el total de incendios respecto al mismo periodo del 2022 (de enero a mayo), y uno de cada tres son causados por quemas agrícolas que se salieron de control. Van alrededor de 700 incendios en Jalisco.

Algunas de las regiones donde más incendios forestales y/o más graves han ocurrido son: Zapopan, Tlaquepaque, Cabo Corrientes, Ojuelos de Jalisco, Mascota, Tequila, Jesús María, Talpa de Allende, Tlaquepaque, Guadalajara, por mencionar algunos.

Hay versiones de expertos en clima y medio ambiente quienes acusan que lejos de ser incendios “accidentales por la sequía y el calor”, en realidad son manos de criminales quienes se dedican a la tala clandestina de árboles y aprovechan las fechas de estiaje para enmascarar el delito. Hasta el 11 de mayo, van apenas 11 detenidos presuntamente involucrados por los incendios, según el gobernador Enrique Alfaro.

En contraste, desde el 2021 cuando arrancó la revisión de autos bajo el programa Verificación Vehicular responsable, hasta mayo del 2023 suman más de 600 mil autos revisados. Sin embargo, ciudades como Puerto Vallarta y Guadalajara rechazan esta medida al considerarla más recaudatoria que benefactora del medio ambiente.

Es el parque vehicular de 4.1 millones

En tanto, en la entidad actualmente circulan por las calles, carreteras y brechas un total de 4 millones 186 mil 105 de vehículos, de los cuales, 2 millones 454 mil 890 son automóviles, 1 millón 69 mil 539 son camiones y camionetas para carga, 649 mil 416 motocicletas y 12 mil 260 camiones para pasajeros.

Es decir, si se compara los 600 mil autos revisados por el programa para que no contaminen contra el total de los vehículos, apenas van verificados el 14% a nivel Jalisco. Cabe precisar que el programa aplica solo para las ciudades con población mayor a 100 mil habitantes como:

Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo; Área Metropolitana de Ocotlán: Ocotlán, Jamay y Poncitlán; Área Metropolitana del Sur (Ciudad Guzmán): Zapotlán el Grande, Gómez Farías y Zapotiltic; así como Tepatitlán de Morelos y Puerto Vallarta.

Sin embargo, son miles de hectáreas que han sido consumidas por el fuego en gran parte del territorio estatal con muy pocas personas sancionadas o responsabilizadas por estos verdaderos crímenes medio ambientales… mueren animales, aves y se consumen especies de flora únicas de la región.

Por lo tanto, tras las cifras y datos antes descritos, en Jalisco actualmente se viven dos caras sobre la contaminación del aire: una que no está regulada ni sancionada en su mayoría (apenas 11 detenidos por los incendios) y otra que se impuso a las mayorías con la que se cobra $500 pesos por cada verificación (pase o no pase la prueba) y hasta $2,075 pesos por no cumplir con esta obligación.