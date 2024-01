Protestan pescadores y vecinos por barda en playa de El Manglito

Una barda de aproximadamente 20 metros de longitud y cuatro metros de altura ha generado protestas entre pescadores y vecinos de El Manglito en La Paz durante los últimos dos años. La comunidad, que ha subsistido de la pesca de mariscos durante varias generaciones y considera el mar como parte fundamental de su vida, decidió colocar una lona para expresar su descontento.

La presidenta de la colonia, Andrea Méndez, señaló al Hotel Marea por instalar ese muro que obstaculiza las actividades pesqueras.

“Todo este lugar se inunda cuando la marea está alta entonces no habría una razón por la que esté una barda en el mar. Somos una comunidad pesquera que tenemos más de 100 años aquí y obviamente esta barda no estaba cuando mis bisabuelos pescaban y tenían sus lanchas aquí. Hoy día no sucede esto, nos reduce el espacio”.