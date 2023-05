Ana Gabriela Guevara dice a integrantes del equipo mexicano de natación artística que vendan calzones

Luego de que el equipo mexicano de natación artística lograra el segundo lugar en el cuadro de medallas, al obtener tres de oro y una de bronce sin el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), la titular de dicho organismo, Ana Gabriela Guevara, se lanzó con todo contra las integrantes del equipo.

En entrevista dada a W Radio, la que fuera atleta de los 400 metros y actual funcionaria federal, indicó que las integrantes del equipo mexicano mienten, cuando dicen que no recibieron apoyo de la Conade, ya que según Guevara se les han otorgado 40 millones de pesos que no han justificado.

En la misma entrevista, la ex corredora indicó que las nadadoras pueden vender calzones, en referencia a que para poder acudir a la Copa del Mundo en Egipto, las integrantes del equipo estuvieron vendiendo trajes de baño; además de recibir el apoyo de los empresarios Carlos Slim y Arturo Elías Ayub.

Por otro lado Guevara declaró al programa radial que los problemas en la Federación Mexicana de Natación, como la investigación contra su presidente por 14 años, Kiril Todorov por peculado, no le competen ni a ella ni a la Conade:

“La Federación de deportes acuáticos está bajo un proceso legal no vinculante con Conade y, detrás de ello, nació un Comité Estabilizador que no es legal, bajo el cual no se puede otorgar el recurso. No tengo la culpa de que la Federación de deportes acuáticos tenga tanta irregularidad y, lamentablemente, perjudiquen a los atletas”.