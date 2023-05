Espectador de Netflix resuelve caso y ayuda a encontrar a Kayla Unbehaun

Una increíble historia ha conmocionado a todos. Kayla Unbehaun, una niña de tan solo seis años, fue secuestrada en el suburbio de South Elgin, Illinois, en 2017. Pero después de seis largos años, fue hallada en Asheville, Carolina del Norte, ¡y todo gracias a un episodio de la serie “Misterios sin resolver” de Netflix! Por lo que ahora con 15 años, pudo finalmente pudo reencontrarse con su padre.

Bueno, resulta que un hombre, un fan de la serie, logró resolver el misterio de la desaparición de Kayla después de ver el episodio que abordaba su caso. Increíblemente, la reconoció cuando la vio en una tienda de Asheville y de inmediato contactó a la policía para dar aviso.

Se descubrió que el padre de la joven tenía la custodia legal, pero la madre, inconforme, decidió secuestrarla y llevarla en un viaje de campamento del cual nunca regresaron. La madre fue detenida, pero luego fue puesta en libertad bajo fianza de USD 250,000. Sin embargo, deberá comparecer ante el tribunal el próximo 11 de julio.

En un comunicado emitido por el padre desde Illinois, a través del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos, pidió privacidad mientras se reencuentran y comienzan esta nueva etapa juntos. También agradeció a todos los seguidores de la página de Facebook “Bring Kayla Home” por mantener viva su historia y ser fundamentales en la difusión de la búsqueda.

Por su parte, la plataforma confirmó los hechos a través de redes sociales, revelando que un espectador del programa ayudó a resolver la misteriosa desaparición de la joven. Sopas, como de cuento.

An Unsolved Mysteries viewer has closed a case!

A store owner in North Carolina recognized Kayla Unbehaun — who was abducted in 2017 by her non-custodial mother — from the roll call in Volume 3, Episode 9. Kayla, now 15, is expected to return to her family in Illinois. pic.twitter.com/q8mTegq6xN

— Netflix (@netflix) May 16, 2023