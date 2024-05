¿Quién es Anthony Kiedis, vocalista de la banda Red Hot Chili Peppers?

Anthony Kiedis es un músico, cantante y compositor estadounidense, conocido principalmente como el vocalista de la banda de rock Red Hot Chili Peppers. Recientemente, se ha encontrado en el ojo del huracán debido a que muchos usuarios en redes sociales, especialmente en X, antes Twitter, lo señalan de tener una supuesta fijación por mujeres mucho más jóvenes y lo han comparado con otras celebridades como Leonardo DiCaprio. Esto porque a sus más de 60 años se le ha relacionado con supermodelos que apenas alcanzan la mayoría de edad.

Aquí te contamos algunos datos, sobre él, quién es, su música, sus relaciones y más.

Nacido el 1 de noviembre de 1962 en Grand Rapids, Míchigan, es hijo de John “Blackie Dammet” Kiedis y Margaret “Peggy” Noble. Sus padres se divorciaron cuando él tenía cuatro años, lo que lo llevó a vivir con su madre hasta los once años. Luego se mudó a California con su padre, donde experimentó una vida llena de libertades, excesos y drogas.

Asistió a la Fairfax High School en Los Ángeles, donde conoció al bajista Mike Balzary, mejor conocido como Flea, quien más tarde se convertiría en su compañero de banda en Red Hot Chili Peppers.

Carrera Musical

Desde temprana edad mostró interés por la música y las artes, pero sería hasta 1983, que se uniría a Flea, Jack Irons y Hillel Slovak para formar la banda Tony Flow & The Miraculously Majestic Masters of Mayhem, que más tarde se convirtió en los Red Hot Chili Peppers, banda que fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2012.

La banda ganó reconocimiento en Los Ángeles por su fusión única de rock, funk y punk. Además, ha alcanzado álbumes exitosos como “Blood Sugar Sex Magik” (1991), “Californication” (1999) y “Stadium Arcadium” (2006).

En cuanto a Kiedis, ha sido reconocido por su habilidad para escribir letras introspectivas, ya que ha canalizado sus adicciones en la música y posee una carismática presencia en el escenario.

Además de su éxito musical, el cantante estadounidense también ha sido conocido por su espíritu aventurero y su gusto por las experiencias extremas. Y es que a lo largo de su vida ha tenido varias experiencias turbulentas, marcadas por su adicción a las drogas y relaciones conflictivas. Sin embargo, en los últimos años ha logrado superar sus problemas y mantener una vida más estable.

No obstante, a pesar de tener una larga carrera musical, no se ha limitado a este arte, ya que además de la música, también llegó a participar en películas como “Fiebre Salvaje” (1989), “Point Break” (1991) y “The Chase” (1994).

Romances

Aunque no se sabe la fecha específica, se dice que tuvo un romance con la supermodelo canadiense Linda Evangelista antes de su matrimonio con Gerald Marie.

En 2002 tuvo una relación con la modelo alemana Heidi Klum, quien logró flecharlo a tal grado que describió su relación como “una de las memorias más lindas de mi vida” y “breve, pero intensa”.

En 2007 nació su hijo Everly Kiedis, fruto de su relación con Heather Christie, quien ha descrito al cantante como un buen padre, pese a los rumores que lo han rodeado. También ha sido relacionado com mujeres como Nina Hagen, Sofia Coppola, Jaime Rishar, Johanna Logan y Demi Moore.

En 2006 salió con la modelo canadiense Jessica Stam, pero su romance duró tres meses y estuvo cargada de drama, ya que comenzó cuando ella tenía 19 años y él 43.

En 2016, teniendo 61 años, salió con la modelo australiana Helena Vestergaard. Siendo estas dos últimas relaciones las que marcarían el declive de su carrera, debido a la diferencia de edad tan grande que tuvo con sus exparejas.

Momentos impactantes

Accidente Automovilístico (1984) : Sufrió una fractura craneal al conducir ebrio.

Expedición en Borneo (1992) : Durante una expedición, contrajo dengue y tuvo una cucaracha viviendo en su oído.

Tratamiento Alternativo para Hepatitis C : Recurrió a la ozonoterapia para combatir la hepatitis C.

Contrabando a los 12 años : Contrabandeó USD 30.000 para su padre, quien estaba involucrado en la venta de drogas.

Habrá una película de su vida

A principios de 2024, estuvo circulando el rumor de que Universal Pictures adquirió los derechos de su biografía, “Scar Tissue”, escrita por él mismo junto a Larry Sloman, para convertirla en una película, sin fecha de producción hasta el momento.

La biografía narra los momentos oscuros de la vida del cantante entre 1970 y 1980, incluyendo su época de vendedor de drogas a los 14 años y su problema con el consumo de sustancias durante su época de estrellato.