Remmy Valenzuela conquista La Paz con su XV Años Tour

El cantante sinaloense Remmy Valenzuela ofreció un concierto memorable la noche de este sábado en el marco de su gira XV Años Tour en La Paz. Con esta presentación y gira celebra sus 15 años de trayectoria musical.

El Coloso de la 5 de Mayo, el estadio Arturo C. Nahl, se abarrotó por miles de personas que corearon al unísono los éxitos del “Príncipe del Acordeón”. Valenzuela, originario de Guasave, Sinaloa, deleitó al público con un repertorio que incluyó canciones como “Mi Princesa”, “El Tejón”, “Se Me Olvidó”, “Yo Me Enamoré”, y “Cariñosa”, tema con el que puso a bailar a todos los asistentes.

El concierto de Remmy comenzó a las 12 de la noche y se prolongó por más de tres horas, durante las cuales Remmy Valenzuela demostró su virtuosismo en el acordeón y su gran conexión con el público.

El XV Años Tour de Remmy Valenzuela es un éxito rotundo en todo México, y La Paz no fue la excepción. El cantante se mostró muy agradecido con el público paceño por su calidez y apoyo. Cabe mencionar que Remmy Valenzuela es uno de los cantantes más populares del regional mexicano. Su música se caracteriza por su sonido norteño y sus letras románticas.

A lo largo de su carrera, ha lanzado 10 álbumes de estudio y ha ganado numerosos premios, incluyendo tres premios Billboard Music Latin Awards. Remmy Valenzuela es considerado uno de los jóvenes talentos más importantes del regional mexicano, y su XV Años Tour es una prueba de su gran éxito y popularidad.

EU