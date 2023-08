Video: Reportan tirador activo dentro de Universidad de Carolina del Norte

La Universidad de Carolina del Norte (UNC) emitió una alerta este lunes luego de que reportara la presencia de una persona “armada y peligrosa” en el campus en Chapel Hill.

A través de una publicación de la red social X, anteriormente llamada Twitter, el instituto pidió a sus estudiantes permanecer refugiados.

Chapel Hill Transit informó que todos los autobuses en el área han detenido sus rutas por el momento.

Hasta la mañana de este lunes momento las autoridades reportan heridos y un sospechoso en custodia.

🚨#BREAKING: Multiple Law Enforcement are responding to Active Shooter with shots fired inside University of North Carolina at Chapel Hill 📷#ChapelHill | #NorthCarolina pic.twitter.com/qnM17Pzzwj

— Mr. Trender (@VishrutGup23755) August 28, 2023