Resultados de los cuartos de final de la UEFA Europa League: Feyenoord y Juventus logran ligera ventaja

Al igual que la Champions League, la Europa League ha iniciado con la actividad de los cuartos de final de ida y algunos equipos ya lograron conseguir cierta ventaja de camino a las semifinales del torneo de la UEFA.

El Feyenoord de Santiago Giménez recibió en su cancha a la Roma y pudo obtener una mínima, pero al fin y al cabo ventaja, gracias a la solitaria anotación de Mats Wieffer.

El goleador mexicano fue titular con los de Rotterdam y disputó poco más de 80 minutos en este aguerrido encuentro. Santi tuvo escasas oportunidades de gol y su actuación no fue tan destacable como en otras ocasiones; sin embargo, cumplió de buena manera con el desgaste y sacrificio defensivo.

Otro equipo que logró sacar alguna ventaja para el partido de vuelta fue la Juventus dirigida por Massimiliano Allegri.

La Vecchia Signora se impuso 1-0 ante el Sporting de Lisboa con una anotación de Federico Gatti ya en la recta final del encuentro.

En más actividad de los cuartos de final de ida de la Europa League, el Manchester United y el Sevilla deleitaron a los aficionados que se dieron cita en el Old Trafford con un emocionante encuentro que vivió grandes momentos ya en los minutos finales.

De una manera inverosímil, el conjunto de la Premier League dejó ir una ventaja de 2-0 y al 84’ y 92’ respectivamente, Tyrell Malacia y Harry Maguire hicieron dos autogoles que le dieron el empate a los sevillanos.

Finalmente, en el que posiblemente era el encuentro menos esperado de esta fase, el Bayer Leverkusen y el Union Saint-Gilloise empataron 1-1 con anotaciones de Victor Boniface y Florian Wirtz.

⏰ 𝗥𝗘𝗦𝗨𝗟𝗧𝗦 ⏰

What a night of action! Who impressed you?#UEL

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 13, 2023