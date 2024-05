Jorge Cruz y Los Cabos United superan adversidades para alcanzar el campeonato

Jorge Cruz Cortez, uno de los jugadores más destacados de Los Cabos United (LCU) desde su fundación, se convirtió en capitán del equipo debido a su liderazgo dentro y fuera de la cancha. Tras coronarse campeón de grupo, el regiomontano recordó todo lo que sacrificó para llegar a la cima con el equipo que le dio la oportunidad.

“En lo personal, he tenido bastantes retos y mucha gente, desde que estuve con Tigres, me quisieron trabar la carrera, pero como siempre yo lo he dicho: la gloria es de Dios, y Dios es bueno haciendo justicia con sus hijos.

Hablando de Los Cabos United, hemos tenido algunas situaciones de imprevisto en algunos temas que más adelante podré contarte, pero han sido adversidades duras”.