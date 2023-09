Congreso de BCS retomará la Ley de Bienestar, Protección y Posesión de los Animales

Hace un año, en septiembre de 2022, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío vetó la Ley de Bienestar, Protección y Posesión de los Animales para el Estado de Baja California Sur. El argumento que dio en su momento fue que la ley no contemplaba el impacto presupuestal.

A doce meses de que finalice la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, los diputados buscarán retomar la ley, atendiendo las observaciones del ejecutivo, para que esta quede lista antes de que dejen el cargo. Así lo señaló el diputado Rigoberto Mares Aguilar, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO).

“Necesitamos retomarla. Me parece que había sido un avance importante. El veto del Ejecutivo vino fundamentalmente porque en la concepción o en la lógica del Ejecutivo no se había presentado un planteamiento de impacto presupuestal. Me parece que, si eso es lo que nos faltó, hay que volver”, señaló.