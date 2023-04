Richard Sánchez le responde al Tuca Ferretti

América se ha convertido en una máquina de goles dentro de la Liga MX; sin embargo, esto no asusta al estratega del Cruz Azul, Ricardo “Tuca” Ferretti, quien recientemente declaró que el conjunto azulcrema no es un “monstruo de 7 cabezas”, por lo que aseguró que no espanta a nadie.

Tras las declaraciones del experimentado entrenador, el mediocampista del conjunto de Coapa, Richard Sánchez, le respondió al “Tuca” y dijo que ellos hablarán dentro de la cancha.

“Que ellos (Cruz Azul) se dediquen a hablar, nosotros estamos enfocados en el partido y en hablar dentro de la cancha. Afuera se pueden decir millones de cosas, pero dentro del terreno de juego es donde uno debe demostrar”, declaró Richard Sánchez.

Las águilas del “Tano” Ortiz suman 102 goles en 48 partidos y son garantía de espectáculo en el Clausura 2023, algo que buscarán refrendar en el próximo encuentro ante la máquina.

América y Cruz Azul se enfrentarán este sábado en el Estadio Azteca en partido correspondiente a la jornada 15, y el morbo ya se hace presente entre sus aficionados, pues la última vez que estos equipos se cruzaron en la Liga MX, los azulcremas aplastaron 7-0 a los celestes en un partido que fue un total calvario para los cruzazulinos.