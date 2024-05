Roberto Jiménez atribuye ausencia a próximos debates a un descuido de su parte

Durante la reunión del Grupo Madrugadores de Cabo San Lucas, el candidato a la alcaldía de Los Cabos por el partido Movimiento Ciudadano, Roberto Jiménez, presentó su proyecto de gobierno en caso de resultar electo. Se abordó también su ausencia en el debate organizado por el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Baja California Sur, a lo que Jiménez respondió que desconocía las razones de su exclusión y sugirió que podría haber sido un descuido de su parte . Manifestó que considera el debate como una oportunidad importante para que la ciudadanía conozca sus propuestas.

“La verdad es que no sé qué pasó; fue un descuido de nuestra parte. Por supuesto que yo tengo interés en el debate. Es algo que a final de cuentas es una plataforma donde el ciudadano puede conocer tu forma de pensar, la forma en la que quieres gobernar. Por supuesto que voy a investigar, al final de cuentas desconocía la información del debate. Ya he estado participando en debates , estuvimos presentes en el que organizó la UGC y no tendría porque no estar en el otro debate”.