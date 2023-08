La salud mental es de primera necesidad: debería ser más accesible

La salud mental se volvió un tema que nos debe de preocupar a todos, ya que casos recientes como el de la joven de 18 años que decidió arrojarse del puente en el Blvd. Forjadores el pasado miércoles 23 de agosto, despertó alarmas sobre temas de depresión y ansiedad.

Joven de 18 años se arroja del puente del Blvd. Forjadores en La Paz

Es por ello que expertos en la salud como la psicóloga Alma Joanna Ramos Payen, con maestría en terapia, familiar y de pareja, comentó respecto al tema de salud mental, depresión, ansiedad y las diferentes crisis que como seres humanos experimentamos durante toda la vida.

Agregó que no se dan abasto las instituciones médicas junto con los psicólogos que atienden a demasiada gente actualmente, pues no se cuentan con los recursos suficientes para atenderlos a todos.

Recalcó que prácticamente la salud mental ya es de primera necesidad para la ciudadanía actualmente, pues se debería invertir dinero para asistir a terapia, pero de ser el caso hay opciones para obtener atención psicológica gratuita.

“Hay algunas universidades que dentro de la institución tienen psicólogos que les pueden dar ayuda, hay otras universidades donde dan atención psicológica gratuita, los mismos estudiantes universitarios y son personas, pues que se están preparando, a lo mejor no tienen una experiencia de muchos años atendiendo pacientes, pero no significa que no sepan lo que están haciendo, o sea, pueden acercarse a estas instituciones para tener la atención gratuita”.